الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الاميركية بنيوهامبشاير وكونيتيكت وانديانا وكنتاكي ومين ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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