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سرايا القدس: اصابات بصفوف الاحتلال بعد استهداف قوة مشاة اسرائيلية بكمين مركب في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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