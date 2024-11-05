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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال على القطاع الى 43391 شهيدا و102347 مصابا منذ بدء العدوان العام الماضي

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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