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الصحة اللبنانية: شهيدان ومصاب اثر غارة للاحتلال على بلدة طليا في البقاع شرقي لبنان

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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