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وزارة الصحة بغزة: 3 مجازر جديدة للاحتلال في القطاع وصل منها للمستشفيات 17 شهيدا و86 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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