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مصادر طبية فلسطينية: 44 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم 30 منهم شمالي القطاع

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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