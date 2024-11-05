43,391 شهيدًا و102,347 إصابة في غزة منذ 7 اكتوبر 2023

العالم _ فلسطين

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 17 شهــيداً و86 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 396 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.