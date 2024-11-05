الثلاثاء..حزب اله يواصل استهداف قوات الاحتلال ومستوطناته

العالم _ لبنان
ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيشالاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.
وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعية.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 ثكنة "معاليه غولاني" (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
وعند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 استهدفت قوات المقاومة تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 تجمعًا لقوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ثكنة "دوفيف" بصليةٍ صاروخية.
يتبع