الثلاثاء..حزب اله يواصل استهداف قوات الاحتلال ومستوطناته

العالم _ لبنان

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 12:05 من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء 05-11-2024 تجمعًا لقوات جيشالاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية.

وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند ‏الساعة 7:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 مصنع المواد المتفجرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا ‏بصلية من الصواريخ النوعية.‏

و‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 ثكنة "معاليه ‏غولاني" (مقر قيادة لواء حرمون 810) بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏

وعند الساعة 8:00 من صباح يوم الثلاثاء 05-11-2024 استهدفت قوات المقاومة تجمعًا لقوات ‏جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصليةٍ من الصواريخ النوعية.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 9:00 من صباح يوم الثلاثاء 05 - 11 - 2024 تجمعًا لقوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في ثكنة "دوفيف" بصليةٍ صاروخية.

يتبع