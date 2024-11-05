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المعاون التنسيقي لفيلق القدس بحرس الثورة الاسلامية العميد ايرج مسجدي: ايران ستواصل دعمها جبهة المقاومة وسترد بقوة وحزم على كيان الاحتلال

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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