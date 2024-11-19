بعد فشل جيشه.. نتنياهو يعرض5 ملايين دولار للعثور على أسرى غزة!

العالم – خاص بالعالم

هذا هو الطريق البديل لدى نتنياهو للافراج عن اسراه بدل المفاوضات مع حماس والتوصل الى صفقة تصر حركة حماس على ان تنتهي الحرب المشتعلة منذ اكثر من عام.

بالنسبة لنتنياهو تبدو الطريق البديل للوصول الى الصفقة ليست اكثر من مناورة يحاول من خلالها الرجل ان يتجاوز الاستحقاقات المفروضة عليه بعد الحرب وأيضا لتنفيذ مخططاته على الأرض.

نتنياهو أراد من خلال الإعلان عن المكافاة ان يوحي بان حركة حماس لم تعد قادرة على إدارة القطاع او السيطرة عليه .



وقال عصمت منصور مختص بالشؤون الإسرائيلية:"هو يحاول أن يظهر أن لديه خيارات أخرى فقط انهاء الحرب هذا اولا، ولكن ايضا رأيت فيها أخطر من ذلك.. هو يريد أن يخلق حالة نفسية ومعنوية في قطاع غزة، وكأن حماس قد انتهت وتفككت، فعندما تعرض مكافأة مالية وتسليم أسرى مقابل حرية شخصية أو مرور آمن، هذا يعني انه لم يعد هناك هرمية وتماسك وأن الحركة في حالة التفكك".



صحيفة هارتس الإسرائيلية وجهت اتهامات واضحة لبنيامين نتنياهو بانه يتلاعب بقضية الاسرى الإسرائيليين من خلال المراوغة ووضع المعوقات في وجه أي صفقة للافراج عن الاسرى.

وقالت الصحيفة ان وضع الاسرى الإسرائيليين والخطر على حياتهم ومعاناة ذويهم أمور لا تهم الحكومة ونتنياهو وحكومته منفصلان عن الواقع.

وأردفت بان الهم الوحيد لرئيس الحكومة الإسرائيلية هو المحافظة على حكومته وانهاء الحرب على غزة وإعادة الاسرى قد يكلفه حكومته .



وقال نهاد أبو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"نتنياهو مهتم ببقائه في الحكم وبتماسك إئتلافه الحكومي على حساب أي قضية أخرى حتى لو كانت على حساب الأسرى وعلى حساب الجنود والضباط الذين يقتلون يوميا وعلى حساب إقتصاد"إسرائيل" الذي يتدهور كل يوم وهذا حساب علاقات"إسرائيل" الدولية ومكانتها في العالم".



نتنياهو يجد يراهن على الوقت ويلعب على التناقضات من اجل البقاء في سدة الحكم.

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