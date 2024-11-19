هوكشتاين يبحث مع برّي مسودة أميركية لوقف إطلاق النار

العالم – خاص بالعالم

وبناء على بعض اجواء تفاؤلية مشوبة بالحذر التقى هوكشتاين برئيس البرلمان اللبناني على ضوء المستجدات الاخيرة والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على مسودة الاتفاق على وقف اطلاق النار.



وقال آموس هوكشتاين:"المبعوث الأميركي إلى لبنان:"أمامنا فرصة حقيقية لانهاء الصراع ونأمل ان نصل الى حل في الايام المقبلة، وعدت اليوم لأن لدينا فرصة مهمة لوقف النار .ها أنا هنا لتسهيل هذا القرار ويبقى ذلك بيد الأفرقاء".



وكالة بلومبرغ نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هوكشتاين قد يزور "إسرائيل"بناء على التقدم الذي يحرزه في لبنان.



وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد تبلغ ليل الأحد جواب حزب الله ‏على الورقة الأميركية، ووصف بأنه اتسم بمرونة وإيجابية ظاهرية، إلا أنه كان ‏لا يزال يحمل غموضا وتحفظات عن بنود أساسية في الاقتراح كمسألة لجنة المراقبة وحرية العمل الاسرائيلي العسكري في لبنان.‏



تحفظات كانت واضحة لدى الرأي العام اللبناني الذي لم يستبعد حصول ضغوط اميركية على بيروت لتمرير اتفاق يخدم كيان الاحتلال الاسرائيلي.



فالتفاؤل الذي بدا جليا في الساعات الماضية ،قابله تصعيد عسكري إسرائيلي وكلام لرئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو حيال لبنان والمقاومة.

علما ان نتنياهو له باع طويل في افشال اتفاقات التهدئة في لحظاتها الاخيرة، كما ان التجربة مع هوكشتاين ليست وليدة الساعة، فهو منذ ما يقارب العام يأتي إلى لبنان، والتجربة لم تدل على أنه وسيط نزيه، يقول متابعون.

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