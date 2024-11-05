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العميد مسجدي: ايران ابلغت اميركا والكيان الاسرائيلي مرارا انها سترد بقوة في حال تعرضها لاي تهديد وعليهم ان ينتظروا ردنا الحازم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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