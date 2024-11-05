إقامة مراسم أربعينية الشهيدين نصر الله ونيلفروشان في طهران

العالم - إيران

وشارك في هذه المراسم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ومساعد ومستشار قائد الثورة محمد مخبر ونائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي ونائب شؤون التنسيق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد ايرج مسجدي ومجموعة من المسؤولين الآخرين وجمع من المواطنين.

واعلنت حركة المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان السبت 28‏/09‏/2024 استشهاد الامين العام السابق لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله ونائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان، في هجوم كيان الاحتلال الصهيوني على ضاحية بيروت الجمعة 27‏/09‏/2024.