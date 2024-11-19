الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الإحتلال يرتكب3 مجازر مروّعة في غزة مخلّفة أكثر من 50 شهيدا!

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

مجرزة تلو الأخرى ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي مخلفة المزيد من الضحايا؛ وارتكبت ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها نحو50 شهيدًا وأكثر من110 اصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

العالم خاص بالعالم

وواصلت أن طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

ولليوم الـ اسادس والاربعين تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 44 الف شهيد وأكثر من 104 الاف مصاب.

واستُشهد ثلاثةُ أشخاص، بيَنهم رضيع، واُصيب آخرون في قصفٍ إسرائيلي طالَ مخيمَ النصيرات وحيَ الصبرة وسَطَ قطاعِ غزة.

وجددتْ قواتُ الاحتلال قصفَ الطابقِ الثالث من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شماليَ القطاع.

في وقت اشار فيه مديرُ المستشفى حسام أبو صفية الى شحِ الإمكاناتِ الطبية، ومنعِ جيشِ الاحتلال التخصصاتِ الجراحيةَ من الوصول إلى الشمال.

وقال إنّ هناك جرحى يفقدون حياتَهم لعدمِ وجودِ أطباءَ وأدوية، الى جانبِ تفشّي سوءِ التغذية. فيما أفادتْ مصادرُ محلية أنّ قواتِ الاحتلال دمرتْ مستشفى أبو يوسف النجار في مدينةِ رفح جنوبيَ القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ الثامن والعشرين تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

بدوره قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» مع بداية فصل الشتاء في ظل نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان ودمار واسع النطاق وتطهير للأراضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

البنتاغون يطالب إيران بأن ألا ترد على هجوم كيان الاحتلال!

ذوو أسرى الاحتلال يقطعون طريقا رئيسا للمطالبة بصفقة تبادل+ فيديو

4 شهداء في جنين وطوباس وارتفاع عدد شهداء بيت لاهيا الى 25

شهداء في الضفة الغربية جراء حملة اقتحامات إسرائيلية