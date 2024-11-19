الإحتلال يرتكب3 مجازر مروّعة في غزة مخلّفة أكثر من 50 شهيدا!

العالم – خاص بالعالم

وواصلت أن طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

ولليوم الـ اسادس والاربعين تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 44 الف شهيد وأكثر من 104 الاف مصاب.

واستُشهد ثلاثةُ أشخاص، بيَنهم رضيع، واُصيب آخرون في قصفٍ إسرائيلي طالَ مخيمَ النصيرات وحيَ الصبرة وسَطَ قطاعِ غزة.

وجددتْ قواتُ الاحتلال قصفَ الطابقِ الثالث من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شماليَ القطاع.

في وقت اشار فيه مديرُ المستشفى حسام أبو صفية الى شحِ الإمكاناتِ الطبية، ومنعِ جيشِ الاحتلال التخصصاتِ الجراحيةَ من الوصول إلى الشمال.

وقال إنّ هناك جرحى يفقدون حياتَهم لعدمِ وجودِ أطباءَ وأدوية، الى جانبِ تفشّي سوءِ التغذية. فيما أفادتْ مصادرُ محلية أنّ قواتِ الاحتلال دمرتْ مستشفى أبو يوسف النجار في مدينةِ رفح جنوبيَ القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ الثامن والعشرين تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

بدوره قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» مع بداية فصل الشتاء في ظل نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان ودمار واسع النطاق وتطهير للأراضي.

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