لحظة إستهداف حزب الله لقواعد إسرائيلية.. وهذا ما فعله الإحتلال!

العالم – خاص بالعالم

المقاومة الإسلامية في لبنان وبعد ساعات قليلة من تنفيذها عملية مركبة بالصواريخ النوعية والمسيرات على قاعدة تل حاييم الاستخباراتية في مدينة تل أبيب، استهدفت وأيضا بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة غليلوت مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 والواقعة في ‏ضواحي المدينة.

وشنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيت ليد التي تحوي معسكرات تدريب للوائي الناحل والمظليين شرق مدينة نتانيا القريبة من تل أبيب وأصابت أهدافها بدقة كما شنت هجوما مماثلا على قاعدة رامات ديفيد الجوية التي تضم أسراب قتالية حربية جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة.



وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل ومنطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة ومدينة صفد المحتلة ومستوطنات جعتون وغورن معالوت ترشيحا وتجمعات لقوات الاحتلال في ثكنة راميم وفي مستوطنات المنارة وكفار بلوم وأفيفيم وسعسع والمالكية.

والى الحدود الجنوبية للبنان حيت تتوالى أحداث الاحتلال الصعبة مجبرة جيشه رغم سياسة التعتيم المتبعة لديه للاعتراف بمقتل جندي من لواء جولاني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة اللبنانية.



وقال إعلام الاحتلال إن حزب الله استهدف جنود لواء جولاني بطائرة بدون طيار مفخخة بينما كانوا يقومون بعملية إمداد لوجيستية للقوات في جنوب لبنان ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة، كاشفا عن أن ما لايقل عن 13 إسرائيليا أصيبوا في عمليات حزب الله خلال ساعات من بينهم5 جنود وبينهم حالات خطيرة.



وأعلنت المقاومة استهدافها تجمعات لقوات الاحتلال شرقي مدينة الخيام وجنوبها وعند الأطراف الجنوبية لبلدات مارون الراس و البياضة وشمع.



كما أعلنت المقاومة عن استهدافها منزلا يتحصن فيه جنود الاحتلال ‏عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس بصاروخ موجه وأوقعتهم بين قتيل وجريح.‏

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