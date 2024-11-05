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سرايا القدس: الاستمرار في استهداف مراكز قناصة قوات الاحتلال وتحركاتهم بمحاور القتال في مختلف الاسلحة في قباطية بجنين

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

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