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مصادر فلسطينية: توجه تعزيزات عسكرية اسرائيلية برفقة جرافة الهدم الى قباطية

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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