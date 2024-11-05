شاهد ما حدث اليوم في بلدة قباطية في الضفة الغربية!

العالم – خاص بالعالم

هذا هتاف المكلوم في وطنه، يهتف الشبان للأمهات الغارقات في الألم، يقتلون كل الناس، سياسة كيانٍ ملطخ بالدماء، قصف جوي في باحة أحد المنازل ادى لاستشهاد العم وابن شقيقه في قرية الشهداء، خلال اقتحام واسع شنّه الاحتلال على البلدة المتاخمة لبلدة قباطية جنوبي جنين.

وقال ياسر عصعوصي شقيق الشهيد محمد وعم الشهيد شوقي:" المواجهات كانت بعيدة في الحارة الشرقية ونحن بالحارة الغربية ولم نرى إلا صاروخ من الزنانة قصف ونحن بالحارة الغربية تفاجئنا بعملية القصف وكانت مفاجاه ولا يوجد داعي للقصف ونحن ناس قاعدين بديارهم في ساحه بيتهم"

هنا مشهد آخر من تفجير منزل في بلدة قباطية، يدعي الاحتلال بأنه مصنعٌ للعبوات.

وقال أسعد أبو الرب أحد جيران المنزل الذي فجره الاحتلال:" الساعة 1:00 تقريبا بالليل دخل الجيش وحارتنا فيها كثير من الدور المهجورة دخلوا على كل الدور المهجورة تقريبا نتفاجئ قبل ساعة ونصف تقريبا قاموا بتفجيرها ولما خرج الجيش انسحبت آليات الاحتلال".



انسحبت آليات الاحتلال من قباطية، وشُيع الشهيدان لتعود قوات خاصة اسرائيلية اقتحام البلدة وتحاصر احد المنازل وسط اشتباكات وإطلاق قذائف الانيرجا.

أما في بلدة ميثلون جنوباً، فجرت قوات الاحتلال مركبة واعتقلت صاحبها بعد مداهمة منزله وتدمير محتوياته. وفي مدينة طولكرم ومخيماتها، اقتحام مماثل للاقتحامات السابقة، في سياق تصعيد ممنهج على مخيمات وبلدات الضفة الغربية.

ما يجري في الضفة الغربية هو جزء أساسي من مخططات كيان الاحتلال للسيطرة على كامل فلسطين في ظل حرب مشتعلة في غزة ولبنان وصمت عربي عن احداث اكثر قسوة عن ما يجري في الضفة.

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