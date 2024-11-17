شاهد مناقب الشهيد الحاج عفيف مسؤول الإعلام المركزي بحزب الله

العالم – خاص بالعالم

وقال علي غريبي مسؤول مكتب حزب البعث العربي الاشتراكي:" الحاج محمد عفيف كان مناضلا مجاهدا، وبالتالي لا يخشى في نضاله وفي جهاده لومه لائم، وله مواقف تحدي لإذلال العدو الصهيوني للإقتصاص منه بهذا الشكل فهو دليل على الفشل.

وقال الإعلامي علي احمد وهو صديق الحاج الشهيد محمد عفيف:"بعد آخر مؤتمر صحفي نشرت صورته على كل الصحف الاساسية والرئيسية عند العدو الصهيوني في"إسرائيل" لأنه كان مؤثر جدا، لأنه كان ينطق بالحق، لأنه كان يتكلم بالحقائق لا يكذب، كان يكشف العدو ولم يغادر الميدان ولا كان يخاف".

وقال الشيخ محمد اللبابيدي لأمين العام للمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه:"حاول أن يسكت هذا الصوت، ولكنه واهم الحاج محمد هو قائد، وليس كل الجهاز الجسم الاعلامي ، كل هذه الجسم الاعلامي مسيره مستمرة ان شاء الله على نهج هؤلاء الشهداء على نهج الحاج محمد يعني العدو متوقع انه بعد هذا الاستهداف سنهزم".

يعتقد العدو بأن صوت الحق يقتل وركائز الكلمات تؤثر فالكلمة عنده كسلاح بيدي رجال عشقوا الشهادة فاصبح الحاج محمد عفيف شهيدا على طريق القدس.

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