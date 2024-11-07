قائد الثورة: الجهاد في لبنان وفلسطين سيقود إلى إنتصار محور المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وفي السياق قال آية الله خامنئي خلال لقاظه رئيس واعضاء مجلس خبراء القيادة إن حزب الله شهد نموا استثنائيا، وتحول الى تنظيم لن يتمكن العدو المدجج بالسلاح من التغلب عليه بفضل حنكة وشجاعة السيد نصر الله.



وأكد آية الله خامنئي أن استمرار مقاومة حماس يعني هزيمة الكيان الإسرائيلي، وفشله في تحقيق أهدافه. كما عبر آية الله خامنئي عن اعتزازه بشهداء محور المقاومة



من جهته اعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بأن موازين القوة تتغير لصالح المقاومة. وشدد على أن الكيان الإسرائيلي أخطأ عندما اعتقد أن إيران لن ترد على عدوانه.



وأما عملية الوعد الصادق فوصفها سلامي بالتاريخية معتبرا أنها أظهرت الإرادة القوية لإيران في التصدي لأي اعتداءات، حيث إن العملية أحبطت التحالفات الإقليمية والدولية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وأسقطت وهم حصانة الكيان الصهيوني إلى الأبد.

وعلى الصعيد اللبناني تحدث سلامي عن إعادة بناء قدرات حزب الله، مؤكدا أن الحزب يقف الآن بجرأة تامة في مواجهة الاحتلال، ويمتلك سيطرة كاملة في هذه الحرب.

بدوره قال نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد على فضلي أنه في عملية الوعد الصادق ثلاثة سيتلقى العدو ردا قاطعا.



وأكد فضلي أن عملية الوعد الصادق اثنين شهدت تغييرا في التكتيات وتم ضرب أهداف في مركز الكيان الإسرائيلي.



وأشار إلى أن قوة إيران في المنطقة من أسباب استمرار المقاومة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة في جبهة المقاومة.

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