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الإحتلال يقتحم مخيم الفارعة ويدمر البنية التحتية للمخيم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

إقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينتي طوباس وطولكرم شمال الضفة الغربية وشنت فيهما حملة اعتقالات واسعة، فيما اندلعت مواجهات بين القوات المقتحمة والشبان الفلسطينيين فيها.

العالم خاص بالعالم

متشبثون بمحطات الانتظار لحين العوده بحبل من الاصرار على المواجهة والوقوف بوجه عدوان الاحتلال هكذا حال مخيمات الضفة الغربية ففي مخيم الفارعة دمرالاحتلال البنية التحتية للمخيم بعد عملية عسكرية طويلة هدفها الخراب والتدمير.

بالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة بدأ اقتحام واسع كماً وحجماً لمخيمات مدينة طولكرم غير مسبوق بجرافات عسكرية ثقيلة ومدمرة تدك كل أساسيات الحياة من ماء وكهرباء لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة وجعل المخيمات بيئة طاردة للسكان.

يمضي الجيش الاسرائيلي بعملياته العسكرية في المخيمات ويزداد عنف في كل مرة لإجهاض اي نمو للمقاومة المسلحة خوفاً من طوفان قادم يرعب الكيان الاسرائيلي لكن النتائج عكسية فقي كل اقتحام تشتد وتيرة الاشتباك وتزداد المقاومة إصراراً على التحدي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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