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شهداء وجرحى جرّاء قصف طيران الاحتلال لمدرسة شحيبر بغزة

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

الإحتلال يسهتدف مدرسة شحيبر التي تحولت لمركز ايواء للنازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة الامر الذي خلف اكثر من 10 شهداء ونحو 40 اصابة.

العالم خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مخيم الشاطئ التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي عارضة اولى المشاهد.

ونوه مراسلنا الى أن المدرسة قصفها الاحتلال بعدد من الصواريخ، مشيرا إلى حجم الدمار الكبير في المدرسة حيث يوجد مجمع مدارس يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، الامر الذي أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء.

وقال مراسلنا أن المنطقة مدمرة بـ4 صواريخ كما قال شهود العيان اطلقتها طائرات الإحتلال الإسرائيلية على هذه المدرسة.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 12 شهيداً وحدوث عدد كبير من الإصابات؛ جرّاء قصف طيران الاحتلال مدرسة "شحيبر" .

ونقلاً عن مصادر طبية، اليوم ، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة إلى 43.469 شهيدا والمصابين إلى 102.561 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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