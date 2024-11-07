كاميرا العالم توثّق الدّمار الذي سبّبه الإحتلال بمحيط مطار بيروت

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم قرب الحائط الفاصل بين مطار بيروت الدولي وتحديدا المدرج الشمالي، وبين الهنغار الصناعي وتحديدا في منطقه الوزاعي الذي استهدفه العدو الصهيوني فجر هذه الليلة.

وأشارت مراسلتنا إلى أنه مع كل استهداف، ذريعة لهذا العدو مع كل ضربة يحدثنا تارة عن أنفاق وتارة عن مستودعات أين هي؟! ، قائلة:" كل ما نراه.. هنا هي أملاك خاصة مدنية ومنطقة صناعية.

وقال هيثم ضناوي مالك الأرض المحاذية لمدرج المطار:" لا أعلم.. هذا العدو الاسرائيلي يقول أنه توجد صواريخ وعلى حائط المطار مرة يقولوا وجود نفق من هنا يؤدي لتحت المطار".

وقال علي قليط صاحب المصنع المستهدف:" هذه خسارة إقتصادية للبنان، العدو الصهيوني يضرب الأشياء الصناعية أي المعامل الصناعية وهذا معمل صناعي على مستوى لبنان واستهدافه يعتبر تدميرا بشكل منهجي وهذا من صفات العدو الصهيوني وكان هذا ردا على هذا الإستهداف استهدفته المقاومه بمطار بن غوريون ولكن من المؤكد أن لديهم معامل أخرى كثيرة وأكيد المقاومة ستقصفها وخسارتنا تكون محدودة ولكن خسارتهم ستكون بملايين الدولارات".

إنها معركة مع البشر والحجر، وكلما تألم العدو إزداد إجراما، ولكن عندما تكون المقاومة وشعبها عقيدة أبدية سرمدية لا يمكن أن تهزم.

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