شاهد..50 دولة تطالب الأمم المتحدة بوقف بيع الأسلحة للإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية وصل منها للمستشفيات أكثر من54 شهيدا وأكثر من86 جريحا وأشارت الوزارة الى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تعجز عن الوصول إليهم.



وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أعلنت أن نحو اثني عشر الف طالب استشهدوا وأصيب وأكثر من تسعة عشر الفا آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مشيرة الى تعرض أكثر من أربعمئة مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها ولوكالة 'الأونروا' للقصف والتخريب في قطاع غزة.



منظمة أطباء بلا حدود صرحت أن قطاع غزة يشهد قدرا من المعاناة يتجاوز الخيال كاشفة عن أن الناس في مناطق بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا يواجهون واحدة من أكثر الهجمات وحشية وعنفا منذ بداية العدوان. ووفق المنظمة فإن المنطقة التي أعلن الاحتلال أنها منطقة إنسانية تتعرض للمهاجمة بانتظام



ولوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي طالبت أكثر من خمسين دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

معتبرة أن المواد العسكرية تستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين وأن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل قوة محتلة لا يمكن تحملها وغير مقبولة.

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