شاهد تفاصيل لقاء عراقجي مع المسؤولين الباكستانيين اليوم

العالم – خاص بالعالم

في زيارته الأولى لباكستان منذ تسلمه منصب وزير الخارجية، أجرى وزير الخارجية الايراني لقاءات بارزة في إسلام آباد مع القيادتين السياسية والعسكرية في باكستان أهمها مع رئيس الوزراء شهباز شريف حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذلك العدوان الصهيوني المتواصل على شعوب المنطقة وآلية التعاون لوقفه.

وقال السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الايراني:"نقدر بشدة الموقف القوي والمثير للإعجاب لحكومة وشعب باكستان في إدانة عدوان الكيان الصهيوني، الجهود جارية من قبلنا ومن قبل الدول الإسلامية للتعامل مع هذه الأزمة، سنعقد اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي لإيجاد وتنفيذ حل مشترك لوقف هذه الجرائم وتخفيف معاناة شعبي غزة ولبنان".

كما أجرى الوزير عراقجي اجتماعا على مستوى الوفود مع نظيره الباكستاني اسحاق دار، حيث أكد عراقجي أن إيران لا تسعى للتصعيد لكن لها الحق في الدفاع عن نفسها وشدد على أن إيران سترد على عدوان الكيان الصهيوني وفقا للوقت والوضع الذي تحدده.



وقال عراقجي:"على عكس إسرائيل، لا تسعى الجمهورية الإسلامية إلى التصعيد، لكن لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها.إيران سترد على عدوان الكيان الصهيوني وفقا للوقت والوضع الذي تحدده، وبطريقة مناسبة، بطريقة مدروسة ومحسوبة جيدا".

كما تضمنت الزيارة بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي

وقال السيناتور محمد اسحاق دار ، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني:"إيران وباكستان ملتزمتان بتطوير العلاقات الثنائية في جميع القطاعات، حجم التجارة الثنائية بين البلدين وصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 3 مليارات دولار سنويا، والآن نركز على تحقيق هدف 10 مليارات دولار في المستقبل".

بدورها، رحبت الأوساط الباكستانية بزيارة الوزير عراقجي إلى إسلام آباد التي تعتبر أولى زيارات الحكومة الايرانية الجديدة الى باكستان، ما يبلور حرصها على تعزيز العلاقات مع باكستان على كافة الجوانب وتوحيد المواقف حيال وقف العدوان الصهيوني المتواصل في فلسطين ولبنان...

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