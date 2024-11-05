طفل أمريكي يفقد بصره بسبب هذه الوجبات!

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ويعاني الصبي من التوحد ولديه فوبيا شديدة من بعض قوائم الأطعمة، ما جعله يعيش على تناول البرجر والدونات وعصائر الفواكه فقط.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن مشكلات الرؤية لدى الصبي بدأت في وقت سابق من هذا العام، حين شعر بأن رؤيته "تظلم" في الصباح والمساء، ولكنها كانت تتحسن خلال النهار، ومع مرور ستة أسابيع، أصبح غير قادر على المشي دون الاستناد إلى والديه، وغالبًا ما كان يصطدم بالأبواب والجدران. وفي إحدى الليالي، استيقظ صائحًا بأنه لا يستطيع الرؤية.



ومع إدخال الصبي إلى المستشفى، اكتشف الأطباء أن نظامه الغذائي تركه يعاني من نقص شديد في العناصر الغذائية الحيوية التي تحافظ على صحة الأعصاب البصرية، رغم تناول المكملات الغذائية والعلاج الغذائي، يخشى الخبراء في مجلة طبية أمريكية أن فقدان بصره دائم.



ووفقًا للأطباء من مستشفى بوسطن للأطفال، يعاني الصبي من اضطراب تناول الطعام القهري/الانتقائي، وهو اضطراب يؤثر على حوالي نصف الأطفال المصابين بالتوحد إلى درجات متفاوتة، ويتسبب هذا الاضطراب في تقييد حوالي واحد من كل 200 أمريكي لمجموعة متنوعة من الأطعمة بسبب القلق أو الانزعاج من الألوان أو النكهات أو القوام أو الروائح غير المرغوب فيها.

وقبل يومين من دخوله المستشفى، أشار والداه إلى أنه كان لديه تورم وقشور حول عينيه، في بعض الأحيان، لاحظوا أنه كان يحدق في الحائط بدلاً من التلفاز، ووصف والداه بأنه "آكل انتقائي" وتجنب تجربة أطعمة جديدة أو الفيتامينات لأنه لم يكن يحب القوام.



ووجد الأطباء أن الصبي عانى من ضمور بصري، ما يؤدي إلى تآكل الخلايا في العصب البصري نتيجة الضرر طويل الأمد.

ويعتقد الأطباء أن فقدان الرؤية كان بسبب نقص حاد في الفيتامينات A وC وD والنحاس والزنك بسبب نظامه الغذائي المحدود.



ويعد نقص فيتامين A على وجه الخصوص هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى الأطفال في الولايات المتحدة، ويعتبر هذا العنصر الغذائي مكونًا أساسيًا في رودوبسين، وهو بروتين حساس للضوء يساعد في إنتاج الأصباغ في الشبكية، مما يساعد على الرؤية في الأماكن ذات الإضاءة المنخفضة.



ويساعد فيتامين D العيون على إنتاج الدموع، التي تعتبر حيوية لمنع الجفاف وإزالة الحطام. يحمي كل من النحاس والزنك الخلايا والبنية في الشبكية، في حين يساعد فيتامين C في حماية العينين من الأضرار الناتجة عن الضوء فوق البنفسجي.

بينما يؤثر نقص فيتامين A على واحد من كل 100 أمريكي، يقدر الخبراء أن ما يصل إلى 70 في المائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا قد يكونون ناقصين في فيتامين D.



واحد من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين C، على الرغم من أن النقص الشديد، المعروف باسم الاسقربوط، نادر جدًا في الدول المتقدمة، ومع ذلك، تشير بيانات حديثة إلى أن معدلات الاسقربوط قد تضاعفت ثلاث مرات من ثمانية من كل 100,000 طفل في عام 2016 إلى 27 من كل 100,000 في عام 2020، مما يؤدي إلى فقدان الأسنان، وضعف الشعر، وجفاف البشرة، وصعوبة في اكتساب الوزن، وفقر الدم.



أشار الباحثون إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب ARFID ومشاكل أخرى تتعلق بالطعام بسبب تحدياتهم الحسية الفريدة، مما يجعلهم حساسين بشكل خاص تجاه القوام والنكهات والروائح. غالبًا ما يتمسك الأطفال المصابون بالتوحد بالروتين، مما قد يجعلهم يفضلون أطعمة معينة.



حصل صبي ماساتشوستس على مكملات من الفيتامينات A وC وD وK، بالإضافة إلى الكالسيوم والثيامين والنحاس والزنك أثناء وجوده في المستشفى.



عادت مستويات العناصر الغذائية لديه إلى طبيعتها، وبدأ في تناول الخس والجبن على البرجر بعد أن بدأت أسرته العلاج السلوكي.