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كلمة ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي في مراسم أربعينية سيد المقاومة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

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