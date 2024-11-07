شاهد هجوما من حزب الله على مواقع عسكرية للإحتلال تزعزع أركانه

العالم – خاص بالعالم

وشنت المقاومة الاسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيلو جنوبي تل أبيب، للمرة الأولى. وقالت المقاومة ان القاعدة تتبع للواء المظليين الاحتياط التابع للفرقة ثمانية وتسعين في جيش الاحتلال الإسرائيلي. واضافت ان الطائرات اصابت أهدافها بدقة.



المقاومة الاسلامية اعلنت شنها هجوما جويا اخرا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية التي تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات في خليج حيفا، وذلك للمرة الأولى وقد أصابت أهدافها بدقة.



بالاضافة الى قصفها لقاعدة ستيلا ماريس البحرية وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخية.



جيش الاحتلال اعترف بمقتل خمسة جنود واصابة اخرين في جنوب لبنان. واستهدفت المقاومة الاسلامية موقع لجيش الاحتلال عند بوابة موقع هرمون بصلية صاروخية. بالاضافة الى قصفها لمستوطنات ليمان وحانيتا وساعر وشوميرا ويفتاح وموقع هرمون العسكري.



وقالت المقاومة الاسلامية انها على مدار ثلاثة أيام متواصلة، نفذت أكثر من سبعين عملية استهداف خمسين منها عند الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة الخيام، وتم خلالها تدمير اربع دبابات بالصواريخ الموجهة ومقتل وجرح طواقمها.



واكدت المقاومة ان الإستهدافات المحددة والدقيقة والمدروسة لقوات الاحتلال والمستوطنات ومدن الكيان تتم وفق برنامج واضح وإدارة وسيطرة تامة على مجريات الأمور الميدانية والتقدير المتأني لمجريات الأمور ومسار الجبهة وتدرجاتها.

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