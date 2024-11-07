كاميرا العالم توثّق همجية الإحتلال بجنوب صيدا

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في بلدة الغازية الى الجنوب من مدينة صيدا هذه البلدة التي تعتبر من كبرى بلدات قضاء صيدا لم يوفرها الإحتلال الاسرائيلي من غاراته التي استهدفت فيها اكثر من حي وناحية.

وأشار مراسلنا إلى المكان الذي دمره الإحتلال بشكل كبير ولم يترك سوى بعض الآثار التي تدل على همجية الإحتلال الاسرائيلي لافتا إلى بقاء راية المقاومة مرفوعة، وهي تحاكي الصمود التي تعيشه هذه البلدة.

ولفت مراسلنا إلى أن بلدة الغازية تعتبر من البلدات التي يسكن فيها طيف كبير من المسلمين وغير المسلمين وهي تعتبر بلدة ومسندا للوطنية والإنتماء الى الجنوب.

ونوه مراسلنا إلى أن الدمار الحاصل وحجم التهشيم الذي لا ينم غلا عن جريمه لطالما الإحتلال الاسرائيلي تعوّد عليها وهي تعتبر من ثقافته لأنه لا يقوم إلا على دماء الأبرياء ولا يستمر إلا بالمجازر، ولكن تبقى المقاومة له بالمرصاد ومخرزها فقأ عينه في ساحات المواجهة.

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