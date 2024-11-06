قصة عودة ترامب للبيت الأبيض والدعم الأمريكي الثابت للكيان

العالم – خاص بالعالم

الخامس من تشرين الثاني \نوفمبر من عام 2024 موعد الانتخابات الرئاسية الامريكية الـ 60 التي تنافس فيها مرشحها الحزبين الديمقراطي والجمهوري كامالا هاريس ودونالد ترامب.

ونستكشف جوانب من هذه الإنتخابات وكيفية تحديد الفائز فيها، تعتمد الولايات المتحده نظاما انتخابيا غير مباشر لاختيار رئيس للبلاد كل أربع سنوات وفق ما أقره الدستور والذي أشار إلى أنه لا يحق للأمريكيين إنتخاب الرئيس مباشرة، بل ترك الأمر الى المجمع الانتخابي وهي هيئة تنتخب كل أربع سنوات من قبل الناخبين في موعد إجراء الإنتخابات الرئاسية وحدد الدستور لكل ولاية عددا معينا من الأعضاء في المجمع الإنتخابي بما يتناسب مع عدد سكانها.

ووفق النظام الإنتخابي فان المرشح الذي يحصد عدد اصوات أعلى في الولاية فإنه يحصد عدد أصواتها في المجمل، وعلى المرشح بناءً على ذلك الفوز بـ 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وهو ما يمثل النصف + 1.

أما السباق الرئاسي الـ 60 في الولايات المتحدة فقد جرى بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطيه كامالا هاريس.

ولنتعرف على"دونالد ترامب" وهو من مواليد الرابع عشر من حزيران /يونيو عام 1946 في مدينة نيويورك وهو الرابع في أسرة مكونة من خمسة أبناء لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تزوج عام 1971 من ايفانا عارضة الازياء ثم طلقها عام ،1990 وله منها ثلاثة أبناء ثم تزوج الممثلة مارلا مابلز عام 1993، وانفصل عنها عام ،1999 ورزق منها ببنت، وتزوج مرة ثالثة من العارضه ميلانيا كناوس عام 2005 ورزق منها بولد.





تخرج ترامب من كلية وارتون للتجارة التابعة لجامعة بنسلفانيا عام 1968 بإجازة بكالوريوس في الإقتصاد واختار العمل في شركة العقارات التي يديرها والده.

في عام 2008 أعلن ترامب تأييده الرسمي للمرشح الجمهوري جون ماكين في مواجهة باراك اوباما.

وفي عام 2013 أصدر شريط فيديو يساند فيه رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء الإنتخابات الاسرائيلية.

فاز ترامب يوم التاسع عشر من يوليو عام 2016 رسميا بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر ليصبح الرئيس الخامس والأربعين في تاريخ أمريكا.

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