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غارات إسرائيلية على بلدتي تولين ودير الزهراني جنوبي لبنان

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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