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شهداء وإصابات بقصف الإحتلال منزلا خلف عيادة الفاخورة بمخيم جباليا

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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