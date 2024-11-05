الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الأحمر: إصابة شاب (24 عاما) برصاص الإحتلال بالقدم في طولكرم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :