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إستمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الإحتلال في مخيم نورشمس بطولكرم

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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