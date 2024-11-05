عملیات المقاومة منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أي من أهدافه

العالم – إنقلاب الصورة

منذ أكثر من خمسة أسابيع والحرب العدوانية الصهيونية على لبنان مستمرة، لكن المقاومة استطاعت أن تمنع العدو الإسرائيلي لتحقيق أي من أهدافه المعلنة.

فعملية "سهام الشمال" كما أسماها الاحتلال الإسرائيلي أصيبت بسهام الجنوب التي أردتها ودون أن تحقق أي هدف حتى هذه اللحظة.

لكن نتنياهو المكابر خرج ليقول لن يكون حزب الله على الحدود مع الكيان الصهيوني، وسيمنع حزب الله من التواجد في الجنوب قرب فلسطين المحتلة.

غريب أمر نتنياهو.. فهو يكابر ويستعرض، وهو الذي امتنع وألغى زيارته المقررة إلى مستعمرة المطلة التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن الحدود مع لبنان.

هو يريد أن يمنع حزب الله من التواجد على الحدود وهو لم يستطع الدخول إلى المطلة، لا بل جيشه الذي أعد كل العدة والذي وصلت التقديرات في أن العديد المشارك في العملية البرية أو المقررة في العدوان على لبنان وصل إلى اكثر من 70,000.. لم يستطع هؤلاء من الدخول إلى بلدة واحدة في جنوب لبنان وهي بلدة الخيام المحاذية لفلسطين المحتلة.

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