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مصادر فلسطينية: 8 شهداء اثر قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمالي القطاع

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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