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موقع والاه العبري: الجيش الاسرائيلي يرفع حالة التأهب والاستعداد لرد ايراني قوي متوقع

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

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