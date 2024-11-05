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مصادر لبنانية: سلسلة غارات للاحتلال على بلدات دير الزهراني وطيردبا وخربة سلم وتولين وعيتيت وعنقون جنوبي لبنان

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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