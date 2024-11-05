عراقجي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

العالم - إيران

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني في هذا اللقاء على أهمية العلاقات العميقة بين باكستان وإيران.

وناقش الجانبان قضايا مثل العلاقات الإيرانية الباكستانية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك استمرار جرائم الکیان الصهيوني في غزة ولبنان.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف اللقاء مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض التطورات في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد الايراني برئاسة الوزير عراقجي لدى وصوله الى قاعدة "نورخان" الجوية، النائب الإقليمي لوزارة الخارجية الباكستانية احمد نسيم ورايتش وسفير إيران لدى اسلام آباد رضا أميري مقدم.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى عراقجي قائد الجيش الباكستاني "عاصم منير" وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة.

كما اجتمع مع السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، في إسلام آباد .