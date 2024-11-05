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مصادر لبنانية: استشهاد سيدة وإصابة 15 شخصا بغارة للاحتلال استهدفت منطقة الجية وسط البلاد

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

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