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المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية عند الأطراف الغربية لبلدة عين ابل-حانين
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مصادر فلسطينية: إجلاء جرحى بصفوف جيش الإحتلال في قباطية شمالي الضفة
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مراسل العالم: عدوان إسرائيلي استهدف حي الصناعة في مدينة القصير بريف حمص السورية الغربي
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طيران الإحتلال يشن غارات على بلدتي يحمر الشقيف وأرنون جنوبي لبنان
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4 غارات إسرائيلية تستهدف بلدة شبعا جنوبي لبنان
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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن تنفيذ هجوم على هدف حيوي جنوبي الاراضي المحتلة اليوم بالطيران المسير
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مصادرلبنانية: طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات من اجواء البقاع في اتجاه منطقة القصير السورية القريبة من الحدود
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مراسل العالم: جرافة عسكرية تقوم باعمال هدم في المنزل المحاصر في قباطية بجنين شمالي الضفة الغربية
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مصادر لبنانية: استشهاد سيدة وإصابة 15 شخصا بغارة للاحتلال استهدفت منطقة الجية وسط البلاد
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مصادر لبنانية: سلسلة غارات للاحتلال على بلدات دير الزهراني وطيردبا وخربة سلم وتولين وعيتيت وعنقون جنوبي لبنان
مصادرلبنانية: طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات من اجواء البقاع في اتجاه منطقة القصير السورية القريبة من الحدود
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.