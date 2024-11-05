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مراسل العالم: عدوان إسرائيلي استهدف حي الصناعة في مدينة القصير بريف حمص السورية الغربي

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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