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مصادر فلسطينية: إجلاء جرحى بصفوف جيش الإحتلال في قباطية شمالي الضفة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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