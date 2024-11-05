القسام تجهز على 5 جنود وتستهدف دبابة 'ميركافا' شمالي القطاع

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت القسام عبر حسابها في تيليجرام، إن مقاتليها أجهزوا الإثنين، على قوة صهيونية راجلة قوامها 5 جنود من مسافة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في شارع "الهوجا" وسط مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها بعد عودتهم من مناطق القتال أبلغوا عن استهداف آلية عسكرية صهيونية من نوع (ميركافاه) متوغلة وسط مخيم جباليا بالقرب من مستشفى اليمن السعيد بتفجير عبوة أرضية شديدة الإنفجار.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم السادس والتسعين بعد الثلاثمائة، مستهدفًا جميع جوانب الحياة، ومرتكبًا مجازر وفظائع لا يمكن تصورها، كما يواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في شمال القطاع وحصاره المطبق والخانق على المستشفيات، التي تدق ناقوس الخطر من جراء نقص الإمدادات والوقود، فيما تواصل المقاومة التصدي للعدوان من خلال تنفيذ الكمائن واستهداف الآليات.

وشن طيران الاحتلال فجر الثلاثاء، غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، كما ارتكب الاحتلال مجازر جديدة تضاف إلى مجازره الشنيعة بحق الفلسطينيين، كان آخرها في مخيم النصيرات عندما استهدف منزلا بغارة عنيفة.