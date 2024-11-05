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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في يرؤون في الجليل الغربي
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الصليب الاحمر اللبناني: انتشال جثامين 10 شهداء واشلاء شهيدين آخرين ارتقوا بقصف على بلدة الخيام جنوبي البلاد
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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في يفتاح باصبع الجليل
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مراسلة العالم: 5 شهداء هي حصيلة اقتحامات قوات الاحتلال اليوم لبلدة قباطية وقرية الشهداء في جنين
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مراسلة العالم: 5 شهداء هي حصيلة اقتحامات قوات الاحتلال اليوم على بلدة قباطية وقرية الشهداء في جنين
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سرايا القدس - كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة "الغيث - زلزال" شديدة الانفجار بجرافة عسكرية للاحتلال في مخيم طولكرم وحققنا اصابة مؤكدة
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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة ميرون لادارة العمليات الجوية للاحتلال بصلية صاروخية
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المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف قاعدة ميرون لادارة العمليات الجوية بصلية صاروخية
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قباطية بجنين الى 3
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قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة: مدن الصواريخ في ايران تقع بعمق 500 متر تحت الارض
مصادر إعلامية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة الإحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية وتصاعد الدخان من داخلها
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش
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البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.