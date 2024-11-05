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قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة: مدن الصواريخ في ايران تقع بعمق 500 متر تحت الارض

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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