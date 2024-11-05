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مسؤول في حرس الثورة: على الصهاينة انتظار ردنا الحاسم

مسؤول في حرس الثورة: على الصهاينة انتظار ردنا الحاسم
الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

شدد نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، العميد ايرج مسجدي ان الرد الايراني على الكيان الصهيوني حتمي وعلى الصهاينة ان تنتظرو ردنا الحاسم.

العالم - إيران

وقال نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء: "لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية مراراً وتكراراً للكيان الصهيوني والأميركيين أنهم إذا هددوا إيران فسنرد بالقوة وعليهم أن يتوقعوا مثل هذا الأمر".

وشدد ايرج مسجدي انه لا يمكن للأمريكان والصهاينة ان يهددونا ويقوم الكيان الصهيوني بالهجوم ضدنا ثم يتوقعوا ضبط النفس منا".

وتابع هذا المسؤول في فيلق القدس: "إيران الإسلامية ستدعم جبهة المقاومة بقوة وسترد بشكل حاسم وساحق على العدو وعلى الصهاينة ان ينتظروا ردنا الحاسم".

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