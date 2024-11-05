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سرايا القدس - كتيبة طولكرم: فجرنا عبوة "الغيث - زلزال" شديدة الانفجار بجرافة عسكرية للاحتلال في مخيم طولكرم وحققنا اصابة مؤكدة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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