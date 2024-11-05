ليست صاروخا..'أداة' بيد 'حزب الله' تُخيف جيش الاحتلال!

العالم - لبنان

وذكر التقرير أن تكنولوجيا الطائرات من دون طيار يمكن الاستفادة منها بشكلٍ كبير، خصوصاً أن هذه المُسيرات رخيصة نسبياً ويمكن اكتشافها كما أنه يمكنها التحليق لآلاف الأميال.

واعتبر التقرير أن هذه الطائرات تمنح المقاومة نوعاً من القوة الجوية الفورية بالإضافة إلى قدرات صواريخ كروز.

واضافت الصحيفة إن الطائرات التي يُطلقها "حزب الله" وفصائل المقاومة الأخرى في المنطقة باتجاه كيان الاحتلال مثل انصار الله في اليمن والمقاومة العراقية، باتت "أكثر فتكاً وفعالية خلال الآونة الأخيرة".

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست"، فإن هذه الطائرات ضربت قاعدة للواء غولاني الشهر الماضي، كما استهدفت أيضاً مقر إقامة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأضافت: "هذه مجرد بعض الأمثلة على التهديد المتزايد..وكانت الطائرات بدون طيار في تشرين الأول لا تزال أقل من المقذوفات التي استخدمها حزب الله، حيث أطلق الأخير حوالى 4000 صاروخ على إسرائيل".

وكشف التقرير أن انصار الله في اليمن والمقاومة العراقية "باتت أكثر ابتكاراً أيضاً على صعيد تلك الطائرات، إذ تحاول الحصول على المُسيرات لضرب الكيان المحتل من اتجاه البحر الأبيض المُتوسط أو الضرب من العراق باتجاه إيلات"، وتابع: "هناك العديد من الزوايا للدفاع عنها، والآن تواجه إسرائيل هذا التحدي".

وأكمل: "إن إسرائيل تستثمر في سبل مواجهة الطائرات من دون طيار، وقد نظمت وزارة الحرب فعالية في النقب للاطلاع على التقنيات الجديدة من الشركات الإسرائيلية في تشرين الأول. وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى إطلاق نظام الدفاع الجوي بالليزر الشعاع الحديدي في عام 2025".

وأوضح التقرير أنه رغم تطوير "إسرائيل" لدفاعاتها، إلا أن "التهديد بالطائرات المُسيرة يتزايد"، مشيراً إلى أن "حزب الله ضرب منطقة بلماخيم الإسرائيلية ومنطقة صناعية بالقرب من نهاريا بواسطة تلك المسيرات".

التقرير يقول إن حزب الله مع العملية البرية التي ينفذها جيش الإحتلال في لبنان، سيرغب أيضاً باستخدام الطائرات من دون طيار التي يتم إطلاقها من مناطق في وسط لبنان وأماكن أخرى.

وأردف يعتقد حزب الله أن طائراته من دون طيار قادرة على استهداف مواقع استراتيجية في الكيان المحتل، فهذه المسيرات رخيصة الثمن ويمكن تصنيعها محليًا، وهذا يعني أن حزب الله يستطيع الاعتماد عليها.

وتابع: "كذلك، يمكن إرسال الطائرات من دون طيار لمهاجمة "إسرائيل" من زوايا مختلفة، فهذه المُسيرات صغيرة وسهلة الإطلاق ويمكن تجميعها قبل الإطلاق، ما يعني أنه يمكن نقلها بسهولة في أشياء مثل الشاحنات المدنية".

وختم: ان هدف حزب الله هو الاستفادة من قدراته في هذا الصدد حتى يتمكن من الاستمرار في مواجهة كيان الاحتلال، وهو قادر على القيام بذلك حتى مع انسحاب مقاتليه من جنوب لبنان.