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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في يرؤون ونهاريا شمالي الاراضي المحتلة

الثلاثاء ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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